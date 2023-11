ASUS Vivobook S 14 con i5, 8GB RAM e SSD 512GB in SCONTO di 250€

Se hai deciso di acquistare un notebook dalle prestazioni eccellenti ma vuoi spendere il giusto, allora questa promozione fa proprio al caso tuo. Se vai adesso su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello ASUS Vivobook S 14 a soli 599 euro, invece che 849 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori, solo no sconto gigante che ti permette di risparmiare la bellezza di 250 euro sul totale. Questo portatile ha un super processore, un ottimo spazio di archiviazione, un bellissimo design e quindi a questo prezzo è un best buy. Non è certo un’occasione da perdere e, dato che durerà poco, devi essere rapidissimo.

ASUS Vivobook S 14: adesso è da prendere al volo

Sul fatto che questo sia un ottimo portatile non ci sono dubbi ed ecco perché a questa cifra è da prendere senza pensarci nemmeno un secondo. Potrai farci di tutto grazie all’ottimo processore Intel Core i5 supportato da ben 8 GB di RAM.

Ha uno spazio di archiviazione notevole grazie a un SSD da 512 GB che tra l’latro velocizza molto anche l’accensione. Scheda grafica Intel Iris Xe e display NanoEdge da 14 pollici renderanno le immagini incredibilmente realistiche. Design leggero e moderno e Windows 11 già installato con licenza a vita.

Non aspettare troppo perché l’offerta è chiaramente destinata a durare poco. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo ASUS Vivobook S 14 a soli 599 euro, invece che 849 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

