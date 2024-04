ASUS Vivobook GO: CPU Ryzen 5, 8GB di RAM e SSD da 512GB (-39%)

Se fai presto oggi puoi fare un vero colpaccio e ti porti a casa un computer portatile spettacolare a un prezzo davvero molto più basso. Stiamo parlando del mitico ASUS Vivobook GO che ora puoi acquistare su Amazon a soli 429 euro, invece che 699 euro.

Siamo quindi di fronte a un ritorno al minimo storico. Con lo sconto del 39% oggi puoi risparmiare ben 270 euro sul totale. È chiaro che una promozione così allettante non potrà durare a lungo, per cui fai alla svelta. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

ASUS Vivobook GO a prezzo shock solo su Amazon

Non ci sono dubbi che in questo momento il prezzo di questo straordinario portatile è veramente a terra. Ma a parte il costo molto più baso siamo anche di fronte a un laptop di altissima qualità. Monta il potente processore AMD Ryzen 5 7520U con scheda grafica integrata AMD Radeon.

Avrai una spinta niente male con 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB che ti consente di archiviare quello che vuoi senza sacrifici. Possiede un ottimo display da 15,6 pollici con cerniera lay-flat che ruota a 180° e una tastiera retroilluminata molto sensibile. Il design è accattivante e pesa pochissimo.

Non c’è proprio tempo da perdere. Adesso puoi fare uno dei migliori acquisti del giorno. Per cui fiondati su Amazon e acquista il tuo ASUS Vivobook GO a soli 429 euro, invece che 699 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.