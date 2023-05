ASUS Vivobook 16X con Core i5 12° Gen al MINIMO STORICO su Amazon (-200€)

Per acquistare un buon notebook potente e economico è ora possibile sfruttare la nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo ASUS Vivobook 16X. Il notebook viene proposto al prezzo scontato di 599 euro invece di 799 euro, con un taglio di 200 euro rispetto al prezzo di listino. L’offerta in questione riguarda un modello con display da 16 pollici e processore Intel Core i5-1235U. Si tratta di un mix molto interessante, soprattutto in considerazione del prezzo. Per accedere allo sconto è possibile seguire il link qui di sotto.

ASUS Vivobook 16X con Intel Core i5 12° Gen in offerta su Amazon al minimo storico

ASUS Vivobook 16X è un notebook completo e in grado di garantire ottime prestazioni. Tra le specifiche tecniche troviamo:

un display da 16 pollici di diagonale con risoluzione Full HD

di diagonale con risoluzione Full HD un processore Intel Core i5-1235U da 10 Core, con architettura ibrida e frequenza massima di 4,4 GHz

da 10 Core, con architettura ibrida e frequenza massima di 4,4 GHz 8 GB di RAM e 512 GB di SSD (espandibili)

(espandibili) tastiera full size con layout italiano e retroilluminazione

sistema operativo Windows 11

Il notebook di ASUS ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo. Si tratta di un modello completo, ricco di funzionalità e ideale sia per l’uso in mobilità che per rimpiazzare il proprio PC desktop. La promozione in corso e il taglio di prezzo applicato da Amazon lo rendono davvero conveniente.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare ASUS Vivobook 16X al prezzo minimo storico: la promozione in corso, infatti, permette di completare l’acquisto al prezzo scontato di 599 euro invece di 799 euro. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.