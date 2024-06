ASUS Vivobook 15: portatile da 15,6 pollici con i5 e SSD da 1TB (-200€)

Tieniti pronto perché l’offerta che sto per segnalarti è davvero incredibile e sicuramente sparirà in poco tempo. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello il bellissimo portatile ASUS Vivobook 15 a soli 599 euro, invece che 799 euro.

Tieni presente che, anche se potresti non visualizzarlo, sul prezzo originale c’è uno sconto del 25% che dunque adesso ti fa risparmiare la bellezza di 200 euro sul totale. Con questo portatile potrai lavorare e giocare senza nessun problema. Ha un design leggero e compatto con un display bello grande e uno scomparto hardware potente. In Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

ASUS Vivobook 15 a un prezzaccio solo su Amazon

Possiamo affermare con certezza che a un prezzo del genere ASUS Vivobook 15 è uno dei migliori computer portatili che puoi acquistare oggi. Come ti dicevo a uno scomparto hardware d’eccellenza grazie a un potente processore Intel Core i 5 di 12ª generazione e scheda grafica Intel Iris Xe.

Gode di ben 16 GB di RAM e monta un SSD da 1 TB che ti permette di archiviare tutto quello che vuoi senza problemi. È dotato di un bellissimo display FHD NanoEdge da 15,6 pollici perfettamente visibile. Possiede la cerniera lay-flat a 180° e gode di una tastiera precisa con retroilluminazione.

Fai alla svelta perché a un prezzo così basso andrà sicuramente a ruba e le unità disponibili spariranno in poco tempo. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo portatile ASUS Vivobook 15 a soli 599 euro, invece che 799 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.