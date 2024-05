Asus Vivobook 15 in offerta: il prezzo crolla sotto i 400€

L’Asus Vivobook 15 è un notebook versatile e conveniente, ideale per chi cerca un dispositivo affidabile per le attività quotidiane, il lavoro e l’intrattenimento. Attualmente in offerta su Amazon a 399€, è un’ottima occasione per chi cerca un laptop iper-affidabile pur rimanendo ampiamente sotto la soglia critica dei 500€.

Il Vivobook 15 presenta un design moderno e funzionale. Il corpo in argento conferisce un aspetto elegante, mentre la costruzione solida garantisce durabilità. La cerniera lay-flat a 180° rende il laptop versatile, facilitando la condivisione dello schermo con altre persone. La tastiera è retroilluminata.

Il display NanoEdge da 15,6 pollici FHD (1920×1080) offre un’ampia area visiva con cornici sottili su tre lati, garantendo un’esperienza visiva coinvolgente. Il rivestimento antiriflesso riduce i riflessi indesiderati, migliorando la visibilità in ambienti luminosi. Sotto il cofano, il Vivobook 15 è dotato di un processore Intel Core i3-1215U di dodicesima generazione, affiancato da 8GB di RAM e un SSD PCIe da 512GB. Questa combinazione offre prestazioni fluide e reattive per le attività quotidiane.

Il Vivobook 15 offre un’ampia gamma di opzioni di connettività, tra cui una porta USB 3.2 Type-C Gen 1, due porte USB 3.2 Type-A Gen 1, una porta USB 2.0, un’uscita HDMI e un jack audio combinato. Nel complesso, è un laptop ottimamente bilanciato, che offre buone prestazioni, un design elegante e una serie di funzionalità utili per migliorare l’esperienza d’uso. A 399€ è un best buy totale: non farti scappare questa offerta.