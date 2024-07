Asus Vivobook 15 in offerta: il prezzo crolla sotto i 380€

Un laptop performante ed affidabile ad un prezzo davvero, davvero imperdibile. Oggi Amazon propone l’Asus Vivobook 15 in offerta al prezzo minimo storico di 379€, con un ampio risparmio rispetto al prezzo originale di oltre 500€.

Nonostante il prezzo fortemente conveniente, si tratta in realtà di un ottimo laptop con un display FHD da 15,6 pollici e una scheda tecnica piuttosto solida, adatta a chi cerca una soluzione affidabile per scuola e università, oppure per un uso professionale leggero.

Il cuore del Vivobook 15 è il processore Intel Core i3-1215U di dodicesima generazione, supportato da 8 GB di RAM e un SSD PCIe da 512 GB. Questo setup garantisce prestazioni solide per le attività quotidiane, come la navigazione web, la gestione delle email, l’uso di applicazioni office e la riproduzione di contenuti multimediali.

La cerniera lay-flat a 180° facilita la condivisione dello schermo con altre persone. La tastiera ErgoSense, con una corsa dei tasti di 1,4 mm e un design ergonomico, offre un’esperienza di digitazione confortevole. Niente retroilluminazione.

Il Vivobook 15 offre una buona selezione di porte, tra cui USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 1.4 con uscita 4K, USB 3.2 Gen 2 Type-C, un lettore di schede microSD e un jack audio da 3,5 mm, rendendolo versatile per varie esigenze di connettività. La batteria da 42 Wh garantisce un’autonomia di circa 8 ore con un uso moderato, ma scende a circa 5-6 ore con compiti più intensi​.

Se cerchi un laptop versatile e affidabile ad un prezzo estremamente economico, ti suggerisco di approfittare di questa offerta e puntare proprio su questo modello.