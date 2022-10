Asus VivoBook 15 con i7 è in forte SCONTO su eBay

Asus VivoBook 15 è il notebook versatile per lavoro o gioco. Portatile al massimo, comunque non rinuncia a un ampio display da 15,6 pollici. Dotato di un processore Intel Core i7 e una scheda grafica integrata sarà il tuo compagno ideale per immergerti in qualsiasi cosa devi fare.

Approfitta della mega offerta confezionata da eBay per questo prodotto. Mettilo nel carrello a soli 549,90 euro, invece di 799,90 euro. Con questo acquisto risparmi sull’unghia ben 250 euro. Inoltre, la spedizione è gratuita e puoi anche decidere di pagarlo a rate tasso zero con PayPal.

Non perderti un’occasione simile. Sarai sorpreso dalle prestazioni vincenti di questo notebook speciale e di altissima qualità. Con 8GB di RAM garantisce una fluidità nell’utilizzo di applicazioni, programmi e giochi davvero interessante. Goditi il massimo che c’è acquistando questo prodotto.

Asus VivoBook 15 è il prodotto del giorno su eBay

Goditi il meglio della tecnologia con questo Asus VivoBook 15. Oggi è tuo a soli 549,90 euro, invece di 799,90 euro. E pagarlo in 3 rate a tasso zero da soli 183,30 euro al mese con PayPal. Perché devi assolutamente acquistare questo notebook spaziale?

Fondamentalmente perché è veloce, potente, versatile, portatile e ha uno display antiriflesso spettacolare con pannello FHD. Sarai sbalordito dalla qualità visiva delle immagini. I colori sono vivi e brillanti, ma senza mai stancare gli occhi. I particolari sono così dettagliati da rendere ciò che vedi ancora meglio rispetto alla realtà.

Approfitta ora che questa offerta è ancora disponibile. Acquista Asus VivoBook 15 a soli 549,90 euro, invece di 799,90 euro. Non solo risparmi 250 euro, ma lo ricevi a casa tua gratis e puoi anche pagarlo in 3 rate a tasso zero con PayPal.

Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.