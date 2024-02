Asus TUF Gaming F15 in offerta: il prezzo del super laptop crolla ai minimi

L’Asus TUF Gaming F15 è un potente notebook da gaming che offre prestazioni elevate, un design distintivo e una qualità costruttiva eccezionale, il tutto a un prezzo scontato del 11%. Con un monitor da 15,6 pollici FHD Anti-Glare con una frequenza di aggiornamento di 144Hz e la tecnologia Adaptive-Sync, questo notebook assicura un’esperienza di gioco ultra-fluida e coinvolgente, riducendo il lag e l’effetto stuttering e eliminando il tearing visivo.

La tastiera ottimizzata per il gioco con retroilluminazione RGB permette di esprimere il proprio stile personale mentre si gioca, mentre la webcam HD 720p assicura una comunicazione chiara durante le sessioni di gioco online o le videochiamate.

Con un processore Intel Core di Dodicesima generazione i5-12500H e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, questo notebook offre prestazioni adatte sia al gioco professionale che alle attività quotidiane, garantendo una grafica impeccabile e una fluidità senza compromessi.

La tecnologia audio DTS offre un suono surround virtuale a 7.1 canali, garantendo un’esperienza sonora coinvolgente e di alta fedeltà, mentre il sistema AI bidirezionale di cancellazione del rumore assicura un audio chiaro e nitido anche in ambienti rumorosi.

L’Asus TUF Gaming F15 è perfetto per chi cerca un notebook di alta qualità e prestazioni in un design leggero e resistente, adatto a tutte le occasioni di gioco, creazione di contenuti e lavoro ad alta intensità. Approfitta dell’offerta attuale e ottieni questo potente notebook per soli 799,00€!

