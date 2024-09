ASUS TUF A15: laptop da gaming potente a un prezzo scontato (849€)

Se sei un gamer alla ricerca di un notebook che unisca prestazioni di alto livello e un design premium, l’Asus TUF Gaming A15 è l’offerta perfetta per te. Con uno sconto del 23%, puoi acquistarlo a soli 849€, con un ottimo risparmio rispetto al prezzo di listino di 1.099€.

Questo laptop è dotato di un processore AMD Ryzen 7 7435HS, uno dei più potenti della sua categoria, perfetto per gestire giochi moderni e applicazioni multitasking impegnative. Con una RAM da 16GB, puoi aspettarti prestazioni fluide anche nei titoli più esigenti e durante il lavoro su software complessi. L’ampio SSD PCIe da 512GB garantisce uno spazio di archiviazione rapido e capiente per giochi, film e programmi, con tempi di caricamento ridotti al minimo.

Il display da 15,6 pollici con risoluzione Full-HD è progettato per un’esperienza di gioco ottimale, con una frequenza di aggiornamento di 144Hz che assicura fluidità visiva durante le scene d’azione più frenetiche. Grazie alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050, il TUF Gaming A15 offre una grafica di alto livello, perfetta per godere di giochi con grafica realistica e per supportare le ultime tecnologie di ray-tracing.

L’Asus TUF Gaming A15 è costruito per durare, con un design robusto e resistente agli urti, e presenta anche una tecnologia di raffreddamento avanzata, che mantiene il sistema alla temperatura ottimale durante lunghe sessioni di gioco. Non farti scappare questa offerta clamorosa: acquistalo subito a soli 849€!