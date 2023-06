ASUS svela Zenfone 10: il compatto che sfida i top gamma

ASUS ha annunciato oggi il nuovo Zenfone 10, l’ultima generazione dell’iconico smartphone da 5,9 pollici che vuole ridefinire il segmento degli smartphone compatti.

Questo dispositivo inaugura una nuova era: con un design da 5,9 pollici, Zenfone 10 punta ad offrire infatti una potenza incredibile grazie al processore Snapdragon 8 Gen 2 combinato alla RAM LPDDR5X e alla ROM UFS 4.0.

ASUS Zenfone 10: lo smartphone compatto più potente

In combinazione con una potenza straordinaria, il dispositivo vuole garantire anche un ottima durata della batteria, aumentata di quasi il 13% rispetto al suo predecessore, senza alcuna variazione della capacità della stessa. Questo significa che gli utenti potranno godere di un utilizzo più prolungato senza preoccuparsi della ricarica. Inoltre, il telefono è dotato di una funzionalità di ricarica wireless compatibile con Qi, che offre una comodità senza pari.

Si punta tanto anche sul display AMOLED con un refresh rate di 144 Hz, che offre colori ultravividi in qualsiasi condizione. In tal proposito, ASUS ha fatto sapere di aver collaborato con Pixelworks, un’azienda leader nell’elaborazione visiva, per perfezionare ulteriormente le immagini visualizzate sullo schermo, garantendo un’esperienza visiva eccezionale.

Parlando di fotocamere, l’obiettivo posteriore da 50 megapixel è adesso dotato di uno stabilizzatore Gimbal Ibrido 2.0 a 6 assi, che garantisce video stabili e di qualità professionale. Inoltre, è presente un nuovo sistema di stabilizzazione elettronica dell’immagine Adaptive EIS, pensato per assicurare video ancora più fluidi che potranno arricchirsi della registrazione 3D surround-sound grazie a OZO Audio.

Le funzionalità selfie non sono state trascurate, con una fotocamera anteriore da 32 MP che catturerà scatti perfetti anche in condizioni di scarsa luminosità grazie al sensore RGBW e ai grandi pixel da 1,4 μm.

Dal design elegante, lo smartphone Zenfone 10 sarà disponibile in cinque colorazioni, tra cui tre nuove tonalità, ispirate ai colori del pianeta. Con lancio previsto a luglio, la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna sarà disponibile al prezzo di 799€, mentre il telefono con 8 GB di RAM e 256 GB di storage sarà vendutò a 849€. Previsto anche un taglio da 16/512GB a 929€.

Inoltre, in occasione del lancio, ASUS ha organizzato la promo “FREE UPGRADE“, offrendo ai clienti tagli di storage e memoria extra. La versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna sarà disponibile a 799€, mentre il modello con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna potrà essere acquistato a 849€. I preordini sono già aperti sul sito ufficiale.

