ASUS ROG Zephyrus G16 con RTX 4070: 20% di sconto sul laptop da gaming definitivo

L’ASUS ROG Zephyrus G16, disponibile in offerta a 1.999€ su Amazon: un laptop da gaming per chi cerca il massimo della potenza, senza compromessi. Da Elden Ring a Baldur’s Gate 3: questa potente macchina da gaming portatile non teme davvero nessuna sfida.

Per quel che vale, a nostro avviso è anche uno dei laptop da gaming con il look più elegante (ma non per questo necessariamente sobrio o poco carismatico) sul mercato. In questa colorazione total black è semplicemente stupendo. Ma andiamo a vedere subito le sue ottime caratteristiche.

Equipaggiato con un processore Intel Core i7-12700H di dodicesima generazione e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 da 8GB, questo notebook è progettato per gestire anche i giochi e le applicazioni più esigenti, mantenendo al contempo una fluidità eccezionale grazie al display da 16 pollici QHD con refresh rate di 240Hz.

Il display con tecnologia anti-riflesso e supporto al Dolby Vision HDR garantisce immagini nitide e colori vividi, perfetto non solo per il gaming ma anche per la fruizione di contenuti multimediali. Il design è sottile e leggero, pesando solo 2 kg, rendendo questo laptop estremamente portatile nonostante le sue prestazioni di fascia alta.

Con una memoria RAM da 16GB e un SSD PCIe da 1TB, l’ASUS ROG Zephyrus G16 offre ampio spazio di archiviazione e una velocità di caricamento fulminea per giochi e applicazioni. A livello di connettività, il laptop dispone di porte HDMI 2.1, Thunderbolt 4, USB-C e un lettore di schede SD, rendendolo versatile per tutte le esigenze.

Il dispositivo è dotato di una capiente batteria da 90Wh, che offre una buona autonomia nonostante la potenza della configurazione. Inoltre, grazie alla tecnologia di raffreddamento avanzata, il laptop mantiene temperature sotto controllo anche durante le sessioni di gioco più intense. A questo prezzo, è da prendere subito: non perdere altro tempo e fallo tuo a meno di 2000€.