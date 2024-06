ASUS ROG Strix G16: sconto FOLLE di 700 euro su Amazon

L’ASUS ROG Strix G16 rappresenta una delle migliori scelte per chi cerca prestazioni di altissimo livello in un notebook da gaming. Attualmente disponibile con uno sconto eccezionale del 22% su Amazon, questo dispositivo combina potenza, design e innovazione tecnologica per offrire un’esperienza di gioco senza pari.

Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 2.499,00 euro, anziché 3.199,00 euro.

ASUS ROG Strix G16: un affare che non puoi assolutamente perdere

Il display da 16 pollici ultraveloce con refresh rate fino a 240Hz e la tecnologia ROG Nebula garantisce colori vivaci e realistici. Il supporto Dolby Vision e Adaptive-Sync migliora ulteriormente la qualità visiva, eliminando effetti di tearing e stuttering. Con un rapporto schermo/corpo del 90%, l’immersione nel gioco o nei contenuti multimediali è totale, rendendo ogni sessione un’esperienza stellare.

Un altro punto di forza dell’ASUS ROG Strix G16 è il suo avanzato sistema di raffreddamento ROG Intelligent Cooling. Progettato per massimizzare l’efficienza termica, questo sistema aumenta significativamente il flusso d’aria, mantenendo il notebook fresco anche durante le sessioni di gaming più intense. Ciò permette di sfruttare al massimo le prestazioni del processore Intel Core i9 14900HX e della GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 12GB con ROG Boost.

Grazie al MUX Switch dedicato e al supporto di NVIDIA Advanced Optimus, il ROG Strix G16 esprime tutto il potenziale del suo hardware. Con un SSD PCIe da 1 TB e 16GB di RAM DDR5, il notebook è perfettamente attrezzato per gestire grandi librerie di giochi e intense sessioni di multitasking, rendendo ogni operazione fluida e veloce.

Questo notebook non è solo per i gamer. È ideale anche per artisti digitali, streamer, editor video e sviluppatori di giochi. La potenza del ROG Strix G16 permette di liberare la creatività, offrendo performance elevate per tutte le esigenze, dall’animazione alla programmazione di videogiochi.

L’offerta su Amazon rende questo dispositivo un’opportunità imperdibile per aggiornare il proprio setup con una macchina di ultima generazione. Sfruttare questa promozione significa assicurarsi un notebook all’avanguardia, progettato per offrire il massimo delle prestazioni e una qualità visiva eccezionale, il tutto a un prezzo incredibilmente vantaggioso di soli 2.499,00 euro.