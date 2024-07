Asus ROG Rapture in offerta su Amazon: il primo router da gaming con Wi-Fi 7

Il router Asus ROG Rapture GT-BE98, ora disponibile su Amazon a 669,99€ con uno sconto del 14%, rappresenta una delle soluzioni più avanzate per gli appassionati di tecnologia e gaming.

Questo router di ultima generazione è progettato per chi vuole il massimo della tecnologia più recente. Un prodotto impeccabile, in grado di sfruttare fino all’ultimo bit le connessioni in fibra ottima di tipo FTTH. Se cerchi una soluzione perfetta per il gaming e per la riproduzione di contenuti ad altissima risoluzione, questo router è stato pensato esattamente per te.

Dotato della tecnologia WiFi 7, offre velocità di trasmissione dati elevate e bassa latenza, ideale per gaming online, streaming 4K e realtà virtuale. Con tecnologia tri-band, OFDMA, MU-MIMO e un potente processore quad-core da 2.0 GHz, garantisce una gestione ottimale del traffico di rete.

Per capirci, il ROG Rapture GT è il primo router da gaming con connessione Wi-Fi 7 al mondo. La trasmissione 6 GHz con larghezza di banda di 320 MHz e 4096-QAM consente lo streaming di contenuti 8K senza latenza, fornendo prestazioni formidabili anche con realtà virtuale e cloud gaming.

Sul fronte della sicurezza, il router include WPA3, filtro URL, controllo parentale avanzato e protezione contro le minacce tramite ASUS AiProtection Pro. L’interfaccia di gestione è intuitiva, con modalità “Game Boost” per ottimizzare le prestazioni di gioco. Il design aggressivo e futuristico si adatta perfettamente a qualsiasi setup di gioco.

A tutto questo, si aggiunge una qualità costruttiva di primo livello grazie alle antenne esterne con 16 potenti elementi dipolo, che presentano un design a doppia alimentazione che utilizza tubi di rame ad alta efficienza. Asus ha fatto un lavoro importantissimo per rendere il ROG Rapture uno dei router con il miglior sistema di dissipazione del calore sul mercato.

Infine, non può ovviamente mancare il pieno supporto alle reti mesh, in questo caso garantito dallo standard proprietario Asus AiMesh. Non perdere altro tempo: acquista subito l’Asus ROG Rapture GT in offerta a 669,99€ e rivoluziona le prestazioni della tua rete di casa.