Asus ROG Phone 8 Ultimate si mostra online e ha il nuovo processore di Qualcomm

Il gaming phone di Asus, il ROG Phone 8 Ultimate, è appena stato avvistato online. Di fatto, il terminale è apparso sul database di Geekbench con a bordo il nuovo processore top di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 3 che verrà annunciato fra un mese durante l’annuale conferenza Snapdragon Summit.

In passato abbiamo visto l’intera serie Asus ROG sul portale IMEI; adesso però, il gadget si è palesato all’interno di Geekbench. Vediamo di fare il punto della situazione facendo chiarezza sui dettagli dei dispositivi in arrivo.

Asus ROG Phone 8 Ultimate: cosa sappiamo ad oggi?

Ovviamente il ROG Phone 8 Ultimate sarà il modello di punta dell’intera line-up. Si tratta di una serie di smartphone che hanno un focus particolare sulle prestazioni in ambito “gaming”. Leggendo il sito di Geekbench, vediamo che questo device ha il numero di modello ASUS_AI2401_A. Dal portale si nota anche la presenza di un processore inedito che presenta un’architettura con GPU “1+5+2“: in altre parole, stiamo parlando del SoC Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm che sarà svelato il prossimo mese.

Ovviamente la serie Asus ROG Phone 8 è una linea di punta quindi è lecito presuppore che disporrà di chipset premium. Leggendo il database, notiamo che il modello che è emerso, il più potente della gamma, riceverà il processore top di Qualcomm insieme a 16 GB di RAM di tipo LPDDR5X. Eseguirà immediatamente Android 14 con skin proprietaria Asus; ha ottenuto 2213 punti nel test single core e 7408 punti nel multicore. Ad ogni modo, il lancio di questo device – così come dei suoi fratelli – è ancora lontano; mancano diversi mesi al debutto. Vi invitiamo però a restare connessi con noi per le nuove informazioni in merito.

