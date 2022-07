Asus ROG Phone 6 si mostra online prima del suo debutto

In queste ore possiamo vedere quale sarà l’estetica del nuovo gaming phone di casa Asus; ROG Phone 6 infatti, si mostra in rete in alcune immagini ufficiali condivise dal noto leakster Evan Blass (in arte EvLeaks).

Sappiamo che l’evento di lancio di questo terminale è previsto per il 5 luglio. In realtà vedremo due modelli differenti (uno vanilla e uno Pro); oggi il noto tipster EvLeaks ha mostrato al mondo una serie di render ufficiali di uno dei due telefoni. Verrà commercializzato in due colorazioni (una bianca e una nera). Sappiamo anche diverse caratteristiche tecniche dei gadget.

In primo luogo scopriamo che avranno dei pannelli da 6,78 pollici con tecnologia AMOLED e refresh rate a. 165 Hz. Ci sarà il nuovo, potentissimo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, il SoC più potente dell’azienda americana rilasciata a maggio scorso.

Asus ROG Phone 6: ecco cosa sappiamo

Stando a quanto vediamo dalle foto, anteriormente il telefono è identico al modello della vecchia generazione; non sembrano esserci troppe differenze dal modello del 2021. Anteriormente vediamo un’estetica molto classica, con cornici superiori e inferiori pronunciate e quelle laterali molto sottili. Non mancano poi gli speaker stereo.

Spostiamoci poi sulla back cover: vediamo un modulo fotografico composto da tre sensori e il logo ROG posto in basso. Presente un LED RGB personalizzabile mediante software dagli utenti. Come detto, arriverà in nero e bianco. Il modello vanilla avrà uno schermo FullHD+ da 6,78″ AMOLED con refresh rate da 165 Hz. Il fingerprint poi, sarà allocato sotto lo schermo.

Il SoC Snapdragon 8+ Gen 1 sarà coadiuvato da un massimo di 18 GB di RAM e da memorie veloci da 512 GB. Ci sarà la skin ROG che si basa su Android 12. Citiamo la capiente batteria da 6.000 mAh con fast charge da 65W.

Le ottiche saranno tre: 64+ultrawide e marco. Anteriormente troveremo uno snapper selfie da 16 Mega. Se volete un gaming phone low-cost, vi consigliamo il POCO F4 GT a 479,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.