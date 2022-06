ASUS ROG Phone 6 sarà il più potente smartphone da gaming al mondo?

A distanza di quasi due settimane dall’ultimo leak su ASUS ROG Phone 6, il nuovo e potentissimo smartphone da gaming del colosso taiwanese, le ultime informazioni sul device parlano di una scheda tecnica straordinaria e del probabile lancio programmato per il prossimo 5 luglio.

I primi rumor sulla probabile scheda tecnica delineavano i contorni di un device che avrebbe fortemente trasformato il settore del gaming su mobile, e le ultime indicazioni pubblicate dal sempre affidabile leaker Digital Chat Station proseguono su questa linea.

ASUS ROG Phone 6 arriverà il 6 luglio con una scheda tecnica potentissima

In tutta probabilità lo smartphone di ASUS sarà il primo device mobile da gaming a montare il potente processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e un display OLED HDR da 6.78 pollici con frequenza di aggiornamento a 165 Hz. Queste due specifiche, prese da sole, fanno riferimento a un device evidentemente in grado di garantire un’esperienza da gaming elevatissima e virtualmente senza nessun competitor sul mercato, almeno per il momento.

I dettagli più importanti, il prezzo e la disponibilità sul mercato, restano ancora un’incognita; in attesa di scoprirli in un prossimo leak o direttamente durante il lancio ufficiale del 5 luglio, vi segnaliamo la buona offerta di Amazon per il modello ASUS ROG Phone 5s.

Scheda tecnica (RUMOR)

Display OLED da 6.78 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 165 Hz, HDR a 10 bit e sensore di impronte integrato;

Processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con 8/12/18 GB di RAM LPDDR5 e 128/256/512 GB di spazio interno UFS 3.1;

Fotocamera posteriore con un sensore principale da 64 MP, un sensore ultra grandangolare e un sensore periscopico;

Fotocamera frontale da 12 MP;

Connettività Dual SIM, 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou/Galileo e NFC;

Batteria da 6000 mAh con ricarica rapida HyperCharge da 65W;

Dimensioni: 172.8 x 77.3 x 10.4 mm;

Peso: 229 grammi;

Android 12.

