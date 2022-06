Asus ROG Phone 6: certificato e pronto al lancio

Ci siamo: stanno per arrivare i nuovi dispositivi da gioco della line-up Asus ROG Phone 6. Ci aspettiamo due modelli al lancio e i suddetti device sono stati certificati presso l’ente cinese 3C. Il debutto è oramai imminente.

Secondo quanto si apprende, Asus ROG lancerà la gamma Phone 6 a Taiwan (casa natale dell’azienda), in Cina e negli USA il prossimo 5 luglio. La versione internazionale invece è attesa nelle settimane a venire. Si dice anche che questi siano i primi smartphone ad arrivare in commercio con il nuovo SoC Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm.

Asus ROG Phone 6: tutto quello che c’è da sapere

Torniamo indietro nel tempo: pochi mesi fa, il tipster Paras Guglani aveva parlato dello sviluppo del firmware di una coppia di ROG Phone misteriosa. Si è scoperto che la compagnia stesse lavorando su sei varianti dello stesso dispositivo, aventi i seguenti numeri di modello:

AI2201_A;

AI2201_B;

AI2201_C;

AI2201_D;

AI2201_E;

AI2201_F.

La coppia di telefoni da gioco dovrebbe essere composta da un modello Pro e uno Ultimate. Ci saranno versioni indiane, cinesi e internazionali. Tutte però, godranno del supporto alla tecnologia di ricarica da 65W e, come detto, del processore Snapdragon 8+ Gen 1.

Giusto come “remind me”, la gamma ROG Phone 5 e Phone 5S, entrambe arrivate nel 2021, avevano entrambe la fast charge da 65W. Per quest’anno ci si aspettava un aumento della stessa, ma non sembra esser avvenuto nulla di ciò.

Sul fronte del display invece, ci aspettiamo uno schermo risolutissimo con frequenza di aggiornamento da 165 Hz; tuttavia, non abbiamo ulteriori dettagli in merito. Dai render 2D che abbiamo visto mesi fa, sappiamo che ci sarà un cambiamento nell’estetica stessa del terminale.

Attendete presto nuovi dettagli; il lancio è alle porte. Se volete un gaming phone del 2021 però, sappiate che vi potete portare un modello premium a casa a soli 649,90€. Stiamo parlando dell’ottimo POCO F4 GT e ha anche la ricarica rapida HyperCharge da 120W.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.