Asus ROG Phone 6 Batman Edition UFFICIALE: ecco cosa dovete sapere

In queste ore abbiamo conosciuto il nuovo smartphone da gaming dell’OEM taiwanese; si chiama Asus ROG Phone 6 Batman Edition ed è appena stato presentato.

Oltre alla line-up 6D, la compagnia ha mostrato una versione speciale del modello di punta di pochi mesi fa. Come suggerisce anche il moniker stesso, questo telefono si ispira al supereroe più amato del mondo DC Comics, Batman.

Asus ROG Phone 6 Batman Edition, le caratteristiche

Partiamo dalle versioni: negli USA arriva con processore Snapdragon 8+ Gen 1, mentre negli altri mercati internazionali presenta il processore Dimensity 9000 Plus di MediaTek.

L’estetica dovrebbe essere simile a quella di sempre, ma ci sono molti elementi che si ricollegano a Batman (pensiamo al logo RGB e non solo), tutti presenti sulla back cover del device. Il software, che si basa su Android 12, è ispirato al supereroe e c’è una lock screen personalizzata ad hoc, una serie di icone speciali, uno sfondo animato e un’animazione per la ricarica e una per lo sblocco del device a tema con Batman. Non manca l’AOD personalizzato, suonerie, sfondi e molto altro.

Anche la confezione è a tema; il device arriva in una confezione di vendita molto particolare e ricca di accessori esclusivi; pensiamo alla custodia Aero personalizzata, a quella rigida, al caricatore, cavo USB e estrattore per la SIM e infine, c’è un mini proiettore che proietta il Bat-segnale. Costa 1199€ in Europa, proprio come il recente Asus ROG Phone 6D. Si potrà acquistare dalle prossime settimane. Per quanto concerne i prezzi USA e canadesi, non si sa nulla al momento.

Se volete acquistare il ROG Phone 6 standard, sappiate che si trova su Amazon a 1099,00€ nella versione da 12+256 GB e le spese di spedizione costano 18€. Certo, è una bella cifra, ma se amate giocare ai titoli mobile, questo è il prodotto che fa al caso vostro. Pesa tanto ma ha una batteria eccezionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.