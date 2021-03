Presentato solo un paio di giorni fa, l’Asus ROG Phone 5 sta già ricevendo il suo primo aggiornamento software: ecco di cosa si tratta.

ROG Phone 5: nuovo editor

La nuova build – versione 18.0830.2101.73 del firmware – in fase di lancio sul gaming phone di Asus aggiunge, tra l’altro, la nuova modalità Esport, un pacchetto di temi ROG Akira Character e un inedito editor per le animazioni, oltre ad ottimizzare l’esperienza della fotocamera del telefono. Ma non è finita, dato che l’aggiornamento migliora la stabilità del sistema e aggiunge nuovi temi sviluppati in collaborazione con celebri editori di giochi.

Ecco il log completo delle modifiche:

Migliorate le impostazioni avanzate delle modalità di sistema in Armoury Crate.

Aggiunto l’editor di animazione per ROG Vision in Armoury Crate. Ora supporta le funzioni di condivisione e importazione.

Aggiunti nuovi gesti per il controllo del movimento in AirTrigger 5.

Aggiunta la modalità Esport: una modalità competitiva su misura per le competizioni di eSport si trova nella schermata del menu del pulsante di accensione durante il gioco.

Aggiunto il pacchetto di temi ROG Akira Character.

Aggiunti più pacchetti di temi in collaborazione con famosi editori di giochi.

Aggiunta l’impostazione “Notifica allarme imminente” nell’orologio – Inviata 2 ore prima della sveglia programmata.

Esperienza utente della fotocamera ottimizzata.

Stabilità del sistema ottimizzata.

Ottimizzata ROG Vision

Stabilità di carica ottimizzata.

Ricordiamo che l’Asus ROG Phone 5 è alimentato dal SoC Snapdragon 888, funziona con Android 11 pronto all’uso, presenta uno schermo FullHD + AMOLED da 6,78 ” con refresh rate fino a 144 Hz – una caratteristica che i gamer apprezzano non poco – e gode di una batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 65 W.

