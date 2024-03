ASUS ROG Claymore II: un AFFARE da non perdere (-27%)

Nel mondo del gaming, ogni dettaglio conta. Ogni click, ogni movimento, ogni istante può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. È qui che entra in gioco la tastiera ASUS ROG Claymore II, un’arma potentissima per i veri appassionati di gaming. E oggi, hai la possibilità di ottenerla ad un prezzo incredibile grazie al 27% di super sconto su Amazon. Approfitta subito di questo affare e acquistala al prezzo speciale di soli 196,00 euro, anziché 269,90 euro.

ASUS ROG Claymore II: impossibile resistere a questo prezzo

Immagina di avere il controllo totale sul tuo setup di gioco, ogni pezzo pensato esclusivamente per te. La tastiera ASUS ROG Claymore II offre la massima personalizzazione per adattarsi perfettamente al tuo stile e alle tue esigenze. Il tastierino numerico staccabile può essere posizionato su entrambi i lati della tastiera, offrendoti la flessibilità di creare la configurazione ideale per te. E con il poggiapolsi magnetico incluso, potrai godere di massima ergonomia anche durante le sessioni di gioco più intense, mantenendo il massimo comfort per ore.

Ma non è solo la personalizzazione esterna che rende la Claymore II così straordinaria. Gli interruttori meccanici ROG RX, disponibili in rosso o blu, offrono un’esperienza di gioco senza pari. La loro illuminazione centralizzata non solo aggiunge un tocco di stile, ma assicura anche una pressione dei tasti precisa e costante, priva di oscillazioni, con un ritardo praticamente nullo. Questo significa che ogni mossa che fai è eseguita con la massima precisione, dando ai veri gamers quel vantaggio competitivo che fa la differenza.

E che dire della durata della batteria? Con una capacità di 4000 mAh e la ricarica rapida, potrai godere fino a 47 ore di utilizzo con il tastierino numerico collegato e l’illuminazione accesa. E non preoccuparti di rimanere a corto di carica: i LED incorporati nella struttura ti terranno costantemente aggiornato sul livello di batteria rimanente, così potrai concentrarti solo sul gioco.

Ma la Claymore II non si ferma qui. Con la connessione superveloce e senza lag sia in modalità cablata che wireless 2.4 GHz, potrai godere di un tempo di risposta di soli 1ms, soddisfacendo anche le richieste dei gamers più esigenti. E con i quattro tasti configurabili e la rotella di controllo per il volume, avrai tutto il controllo di cui hai bisogno senza distogliere lo sguardo dallo schermo.

Infine, la compatibilità con Aura Sync ti permette di sincronizzare la tua tastiera con tutti i tuoi dispositivi, creando una postazione di gioco unica che rispecchi il tuo stile. La Claymore II non è solo una tastiera da gaming, è un’estensione di te stesso nel mondo virtuale, pronta a portarti verso la vittoria. Non lasciarti sfuggire questa occasione, acquista subito la tastiera ASUS ROG Claymore II al prezzo ridicolo di soli 196,00 euro, prima che sia troppo tardi.