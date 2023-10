ASUS ROG Cetra Wireless scontate del 20% al prezzo TOP

Se sei alla ricerca di un paio di cuffie perfette per ogni occasione e circostanza, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso, e al prezzo a dir poco imperdibile. Infatti, per poco tempo ancora, avrai la possibilità di portarti a casa queste spettacolari cuffie ASUS ROG Cetra Wireless scontate del 20% al prezzo bomba di soli 81,99 euro invece di poco più di 102 euro.

Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai avere la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, attiva subito la prova gratuita di 30 giorni per poter usufruire di tutti questi vantaggi.

Eccezionali sotto ogni punto di vista e caratterizzati da una qualità del suono praticamente sensazionali, queste cuffie wireless sono perfette se ami affrontare le tue sessioni di gaming quotidiane e, questo dispositivo, sarà in grado di offrirti una maggiore sincronizzazione dell’audio con il video per giochi competitivi.

Non manca la più innovativa tecnologia della cancellazione attiva del rumore (ANC). Grazie alla tecnologia ANC ibrida verrà rilevato e filtrato il rumore che proviene dall’interno e dall’esterno degli auricolari, in questo modo potrai godere di esperienze audio particolarmente coinvolgenti.

Grazie alla batteria molto capiente, potrai utilizzare queste cuffie wireless per più di 5 ore e, utilizzando la custodia di ricarica l’ autonomia può arrivare a 21 ore. Potrai velocemente ricarica la custodia utilizzando una semplice porta USB di tipo C o in modalità wireless.

Resistenti all’acqua grazie alla certificazione di impermeabilità IPX4 potrai utilizzare queste cuffie anche mentre fai sport. Insomma, un dispositivo audio, confortevole e potente da non perdere assolutamente, soprattutto a questo prezzo.

Quindi, corri subito su Amazon e acquista subito le cuffie ASUS ROG Cetra Wireless scontate del 20% al prezzo imbattibile. Non perdere altro tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.