ASUS ROG Cetra sono in SUPER OFFERTA su Amazon (-50€)

Le cuffie true wireless ASUS ROG Cetra, pensate per gli appassionati di gaming alla ricerca di auricolari di ottima qualità, sono protagoniste di una nuova offerta Amazon. Grazie allo sconto in corso in questo momento, le cuffie TWS di ASUS ROG possono essere acquistate al prezzo scontato di 99 euro invece di 149 euro. Si tratta, quindi, di un taglio di 50 euro che rende le cuffie davvero convenienti. Le ASUS ROG Cetra in offerta oggi sono vendute e spedite da Amazon. Per accedere alla promozione è possibile cliccare sul box qui di sotto.

ASUS ROG Cetra: a questo prezzo sono da prendere subito

Le ASUS ROG Cetra sono delle ottime cuffie true wireless che abbinano un audio sempre di alta qualità con una latenza ridotta (essenziale quando si utilizzando gli auricolari per le sessioni di gaming). Da segnalare anche la presenza del supporto alla cancellazione attiva del rumore ANC ibrida che garantisce un notevole miglioramento dell’esperienza d’uso. Gli auricolari di ASUS ROG hanno una custodia con ricarica wireless e supportano i comandi touch. Da segnalare anche la certificazione IPX4 che garantisce la resistenza all’acqua. L’autonomia è ottima: con una sola carica della batteria è possibile arrivare a 5,5 ore di utilizzo (con ANC disabilitato). Considerando anche la custodia, invece, si arriva a 21,5 ore.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare le ASUS ROG Cetra al prezzo scontato di 99 euro invece di 149 euro. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato ed è riservata alle cuffie nella versione con colorazione nera. Per sfruttare la promozione basta cliccare sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.