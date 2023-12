Asus ROG Ally, finalmente in offerta su Amazon ad un OTTIMO PREZZO

L’Asus ROG Ally è la nuova proposta sorprendente di Asus, progettata per offrire un’esperienza di gioco di alta qualità in un formato compatto e leggero. Attualmente in offerta su Amazon a soli 549,00€ invece di 699€, questa console è un affare per gli appassionati di gaming che cercano prestazioni potenti in mobilità.

La console è dotata del sistema operativo Windows 11 Home, garantendo l’accesso a tutte le principali piattaforme di gioco e alla tua libreria online. La flessibilità di utilizzarla come un PC portatile aggiunge un ulteriore livello di versatilità, consentendoti di svolgere attività di produttività o intrattenimento in qualsiasi momento.

Le prestazioni della ROG Ally sono alimentate dal potente processore AMD Ryzen Z1, affiancato da 16GB di RAM e uno SSD PCIe da 512GB. Questi componenti assicurano un’esperienza di gioco fluida e reattiva. Inoltre, la possibilità di collegare una scheda grafica esterna e l’opzione di inserire una SD card per espandere la capacità di archiviazione ampliano ulteriormente le opzioni di personalizzazione.

Il design ergonomico e i due ventilatori assicurano una dissipazione del calore efficiente, consentendo lunghe sessioni di gioco senza surriscaldamenti. La batteria è inoltre progettata per una ricarica rapida, raggiungendo il 50% in soli 30 minuti.

La connettività super veloce grazie al WiFi 6E assicura una connessione stabile per il gaming online e lo streaming. Questa console è perfetta per chi cerca un dispositivo innovativo e all’avanguardia, unendo potenza, estetica e l’esperienza ROG in un’unica soluzione. Approfitta dell’offerta e immergiti in un mondo di gaming di alta qualità ovunque tu vada.

