ASUS ROG Ally: ecco la nuova console portatile che sfida Steam Deck

Se ne parlava già da un po’, ma adesso ASUS e in particolare l’etichetta Republic of Gamers annunciano ufficialmente ROG Ally, una nuova console portatile che promette di sfidare Steam Deck sullo stesso campo offrendo agli appassionati un handheld con interfaccia Windows dalle prestazioni incredibili.

Il sistema verrà definitivamente svelato nel corso di un evento di lancio che si terrà il prossimo 11 maggio, ma abbiamo già un assaggio di quelle che saranno le sue caratteristiche tecniche: in particolare, la nuova API costruita appositamente per la console con processore AMD Ryzen serie Z1 con grafica RDNA 3.

Questa configurazione permetterà a ASUS ROG Ally di offrire agli appassionati prestazioni di gioco portatili mai viste prima presentandosi come l’handheld adatto sia per i titoli indipendenti sia per i tripla-A di ultimissima generazione.

Come funziona ASUS ROG Ally, la nuova potentissima console portatile

ASUS ROG Ally combina la sua incredibile scheda tecnica con un sistema termico con tecnologia Zero Gravity di ROG che sfrutta un sistema a doppia ventola con alette del dissipatori sottili ed heat pipe ad alto attrito per garantire che il device rimanga fresco in ogni situazione.

Il display sarà un pannello Full HD (1080p) con frequenza di aggiornamento a 120Hz e supporto Adaptive Sync: una combinazione devastante che permetterà ai giocatori di avere una chiarezza di movimento fluida e intensa anche nei giochi più veloci, il tutto senza tearing o stuttering. E con la luminosità massima a 500 nits, lo schermo, naturalmente touchscreen, risulta perfetto anche all’aperto.

Come anticipato, la console è basata su ecosistema Windows, in particolare Windows 11. Un grande vantaggio che permette di accedere a tutte le librerie e i servizi di streaming supportati dalla piattaforma: insomma, sarai libero di scegliere i servizi che preferisci, installare i giochi che vuoi e personalizzare l’esperienza con una nuova edizione di Armoury Crate che ti darà modo di avere modalità di prestazioni rapide, un launcher di gioco, un software di monitaggio e molto altro ancora.

E incluso nel prezzo, ancora da svelare, avrai anche tre mesi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate per scaricare subito centinaia di giochi.

Chiudiamo con un discorso importante per una console importante: peso ed ergonomia. Anche qui, ASUS ROG Ally promette di non deludere e gli esperti della compagnia assicurano che è stata creata una macchina perfetta da essere utilizzata e portata con sé tutto il giorno.

Il peso è di soli 608 grammi, mentre il corpo comprende una esclusiva texture a triangolo sul retro per offrire all’utente una solida presa della macchina da ogni angolazione.

Appuntamento dunque all’11 maggio 2023, nel corso di un evento ufficiale di lancio che ci svelerà tutti i segreti su questo nuovo protagonista del mercato dei videogiochi portatili. Il keynote avrà inizio alle ore 16 e potrai seguirlo a questo indirizzo.

