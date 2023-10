ASUS ROG Ally: CROLLO al minimo storico su Amazon (-100€)

Se sei un appassionato di gaming e sei alla ricerca di un dispositivo che ti permetta di portare la tua esperienza di gioco ad alti livelli ovunque tu vada, allora non puoi perdere l’incredibile offerta su Amazon per l’ASUS ROG Ally.

Questa speciale e potentissima console portatile è attualmente in vendita a 699 euro invece di 799, il che rappresenta un risparmio significativo di 100 euro. È il momento perfetto per fare un upgrade al tuo setup di gioco.

ASUS ROG Ally: potenza e portabilità senza compromessi

ASUS ROG Ally è una console portatile che stupisce sotto molti aspetti. È compatta, potente e leggera, progettata per offrire la migliore esperienza di gioco in mobilità. Con il sistema operativo Windows 11 Home, avrai accesso a tutte le principali piattaforme di gioco e alla tua libreria gaming online. Inoltre, questa console può essere utilizzata come un PC portatile a tutti gli effetti, il che significa che puoi svolgere molteplici attività, non solo giocare.

È equipaggiata con un potente processore AMD Ryzen Z1 Extreme, 16GB di RAM e un SSD PCIE da 512GB. Queste specifiche hardware garantiscono una performance fluida e senza interruzioni, sia che tu stia giocando ai tuoi titoli preferiti o lavorando su progetti impegnativi. Inoltre, questa console offre la possibilità di collegare una scheda grafica esterna e inserire una SD card per espandere la capacità del disco. La connettività super veloce grazie al WiFi 6E ti consentirà di essere sempre connesso e pronto per l’azione.

Il suo design ergonomico assicura che tu possa giocare per ore senza alcun disagio. Inoltre, il sistema di raffreddamento Dual Fan è progettato per dissipare il calore in modo efficiente, in modo da evitare surriscaldamenti e prestazioni deludenti.

Niente è più frustrante di una batteria che si esaurisce durante una sessione di gioco epica, ma con l’ASUS ROG Ally non dovrai più preoccuparti. La batteria si ricarica al 50% in soli 30 minuti, garantendoti di poter tornare in azione nel minor tempo possibile.

ASUS ROG Ally è perfetta per chi cerca un’esperienza di gioco completa, la potenza e l’estetica dei prodotti ROG in un dispositivo innovativo e all’avanguardia. Con questa console, avrai accesso a tutte le tue piattaforme di gioco preferite e sarai in grado di connetterti in streaming o ai tuoi canali social in qualsiasi momento.

Questa offerta su Amazon è per un tempo limitato, quindi non perdere l’opportunità di portare l’ASUS ROG Ally nella tua vita di gaming. Acquistala oggi e goditi un’esperienza di gioco senza precedenti, ovunque tu sia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.