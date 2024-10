Asus ProArt 27": il monitor PERFETTO per i creativi oggi lo paghi solo 266€

Questo monitor della linea Asus ProArt Display è attualmente disponibile su Amazon al prezzo scontato di 266€. Il risparmio è notevole, considerando che normalmente costa oltre 300€.

Un monitor con una marcia in più: è una soluzione professionale, progettata per chi lavora nel settore creativo e, in generale, per chi cerca un’esperienza ad altissima risoluzione con un’ottima fedeltà cromatica.

La qualità d’immagine eccellente grazie al pannello IPS da 27 pollici con risoluzione WQHD (2560×1440) e copertura del 100% dello spazio colore sRGB. Con una precisione del colore garantita e una certificazione Calman Verified, il PA278CV è particolarmente indicato per fotografi, designer e creativi.

Il monitor offre diverse opzioni di connessione, tra cui una porta USB-C con una potenza di erogazione fino a 65W, che lo rende ideale per collegare e ricaricare laptop moderni come i MacBook. Dispone inoltre di DisplayPort 1.2 e HDMI. La presenza di quattro porte USB 3.1 consente di collegare facilmente periferiche esterne, mentre l’archetto ergonomico offre regolazioni in altezza, inclinazione, rotazione e pivot.

Il monitor è anche molto luminoso, con un livello di luminosità massima di 350 cd/m², che lo rende ben visibile anche in ambienti con molta luce. Grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 75Hz e al supporto per FreeSync e compatibilità con G-Sync, è possibile utilizzarlo anche per sessioni di gaming. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito per averlo ad un ottimo prezzo!