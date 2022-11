ASUS, il super Chromebook da 15.6 pollici SPACCA Amazon (-34%)

Ti stai guardando attorno alla ricerca di un computer economico da affiancare al PC di casa ma non sai quale modello acquistare? Nessun problema: quest’oggi hai l’opportunità di acquistare l’ottimo e valido Chromebook di ASUS da 15.6 pollici al miglior prezzo di sempre in questa offerta di Amazon.

Ad appena 249€, infatti, complice un incredibile sconto del 34%, il computer portatile del colosso taiwanese ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto molti punti di vista.

Ben 130€ di sconto immediato su Amazon per il Chromebook di ASUS da 15.6 pollici

Penserai che a questo prezzo il computer di ASUS sia lento e poco reattivo, ma in realtà ti sbagli: il merito è senza ombra di dubbio del valido processore Intel Celeron N4500 profondamente ottimizzato per garantirti un buon utilizzo del computer, ma il vero punto di forza è la presenza di Chrome OS. Il sistema operativo di Google, infatti, è super leggero, reattivo, costantemente protetto contro virus/malware e ti permette di accedere a tutte le app di Google anche in modalità offline.

Frontalmente il Chromebook di ASUS monta un bel pannello da 15.6 pollici antiriflesso e ad alta risoluzione, ma il vero fiore all’occhiello è la prsenza di un sistema di cerniere che offre il ribaltamento del display di 180° per utilizzare il computer in tutte le angolazioni che vuoi. È leggero, sottile, compatto e ha tutta la connettività che vuoi per collegare accessori esterni e soddisfare le tue personali esigenze.

Questa offerta di Amazon per l’ottimo Chromebook di ASUS è troppo valida per lasciarsela scappare, a maggior ragione dopo che hai scoperto quante cose è in grado di fare nonostante il prezzo super aggressivo. Mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno con tanto di consegne rapide e gratuite con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.