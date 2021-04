Sei in cerca di un notebook nuovo? Il modello di Asus è oggi in offerta su Amazon a soli 350,00€. Il piccolo ribasso dell’8% corrisponde a uno sconto effettivo di 29,90€ che rende l’acquisto più conveniente.

Le spedizioni sono gratuite in tutta Italia e operate nel giro di 4 o 5 giorni.

ASUS: il notebook dal piccolo prezzo e prestazioni all’altezza

Semplice e lineare sono le caratteristiche principali del design di questo notebook firmato Asus. La colorazione Argento lo rende più accattivante e difficile da far passare inosservato.

Grazie al suo display da 15,6 pollici, la visione dei contenuti è resa immersiva e ampia. La risoluzione del pannello, inoltre, è HD per una qualità degna di nota.

Il processore montato è un Intel N4020 a 2 core che in questo caso è stato abbinato a 4 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione su SSD. Date le sue caratteristiche, il dispositivo è adatto a un utilizzo classico e non di tipo professionale.

La scheda grafica è di tipo integrato ed è una Intel UHD Graphics.

Per quanto riguarda la batteria integrata, questa assicura un utilizzo duraturo visto che con una sola carica è possibile affrontare una giornata lavorativa senza alcun problema.

E’ presente, infine, una webcam integrata che consente di partecipare a conferenze online.

Puoi acquistare il notebook Asus a soli 350,00€ su Amazon nella colorazione argento. Le spedizioni sono operate in circa 4 o 5 giorni dal momento dell’ordine. Le spedizioni, invece, sono gratuite per i membri Prime e per chi effettua il primo ordine sul sito. Il computer, infine, può essere acquistato a rate mediante il programma CreditLine di Confidis con cui suddividere la spesa fino a 24 pratiche rate mensili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica