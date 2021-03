Sei in cerca di un nuovo monitor su cui goderti le tue partite? Asus TUF Gaming VG27WQ è in offerta su Amazon a soli 354,99€. Il ribasso del 21% corrisponde a uno sconto esclusivo di 95,00€ che rende l’acquisto un affare. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

ASUS: le specifiche di questo monitor

Con un design elegante e lineare, il monitor TUF Gaming VG27WQ firmato Asus non passa inosservato.

Il suo display LED con curvatura immersiva ha un’ampiezza di 27 pollici che rivoluziona l’esperienza gaming. Grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 165 Gz, questo monitor restituisce immagini fluide, dinamiche e senza ritardi che vengono rese realistiche dalla risoluzione 2560×1440 pixel.

Le varie tecnologie implementate al suo interno lo fanno distinguere dalla concorrenza. Attraverso il GameVisual, ad esempio, è possibile settare le impostazioni secondo sette modalità differenti che restituiscono la soluzione migliore per ogni gioco. Non sono da sottovalutare, poi, la modalità Multi HDR, il Display HDR 400 e lo Shadow Boost.

Questo monitor ha un tempo di risposta fissato a 1 ms che abbinata al FreeSync Premium è capace di fornire un’esperienza di gioco professionale. Dunque è adatto sia a player entry level che pro.

Per quanto riguarda il supporto, quello abbinato offre la possibilità di regolare a proprio piacimento sia l’inclinazione che l’altezza del monitor, così da rispondere alle più ampie esigenze.

