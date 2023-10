ASUS DSL-AX82 in offerta: modem Wi-Fi 6 + Mesh a 160€

L’ASUS DSL-AX82U è un modem router all’avanguardia che unisce prestazioni eccezionali e funzionalità avanzate, ora disponibile con uno sconto del 28%, a soli 160,99€ invece di 222,99€.

Questo router supporta la tecnologia Wifi 6, che offre velocità fino a 5400 Mbps e un’efficienza di rete 4 volte superiore grazie ai canali OFDMA da 160 MHz. In altre parole: avrai una connessione veloce e affidabile per un’esperienza online senza interruzioni.

Potrai connetterti a Internet in vari modi: tramite la porta DSL, la porta Ethernet o la porta USB, ideale per connessioni mobile a banda larga. Inoltre, potrai personalizzare il tuo router grazie a ASUS Aura RGB, scegliendo tra una varietà di effetti luminosi o personalizzandoli per adattarli al tuo stile.

L’ASUS DSL-AX82U supporta AiMesh, che consente di creare una rete mesh flessibile e scalabile per una connessione stabile e senza lag. Aggiungi altri dispositivi ASUS AiMesh per aumentare la copertura WiFi in modo semplice.

Il router è anche dotato di ASUS AiProtection Pro fornito da Trend Micro, garantendo una protezione avanzata per la tua rete domestica contro minacce esterne. Non perdere questa fantastica opportunità di migliorare la tua connessione Internet. Acquista subito l’ASUS DSL-AX82U e goditi una connessione affidabile e veloce a un prezzo incredibile.

