Asus Chromebook: prezzo in CADUTA LIBERA su Amazon (-55%)

Una delle migliori offerte del momento su Amazon che voglio segnalarti è questo notebook dal design minimal, pratico e leggero, con lo schermo inclinabile fino a 180°. Se desideri un portatile funzionale ma senza spendere un occhio della testa, allora acquista Asus Chromebook su Amazon a soli 129 euro, invece che 289 euro.

Monta un ottimo processore che ti permetterà di lavorare al meglio, di guardare contenuti in streaming e di farci girare anche qualche gioco senza sacrificare troppa grafica. Ha un monitor da 11,6 pollici che lo rende perfetto per essere portato sempre con te.

Sicuramente un bestseller per il rapporto qualità prezzo. Se poi consideri che oggi lo puoi avere anche in offerta al 55% in meno, allora è davvero un affare. Cogli al volo questa opportunità e metti nel tuo carrello Asus Chromebook a soli 129 euro, risparmiando così 160 euro.

Asus Chromebook: ottime prestazioni a un prezzo super conveniente

Asus Chromebook è stato pensato per chi vuole avere sempre con se un portatile che non sia troppo pesante o ingombrante. Infatti pesa solo 1,2 Kg e ha un display da 11,6 pollici, il che lo rende perfetto per questo scopo. Inoltre ha un interfaccia semplice e intuitiva, come avere tra le mani uno smartphone, ciò lo rende adatto anche per chi non è molto pratico di computer.

Monta il processore Intel Celeron N4020 con una frequenza massima di 2,80 GHz, in grado di prestazioni di buon livello. Sicuramente perfetto per lavoro o scuola. Sistema operativo Chrome OS sviluppato da Google, che garantisce un’ottima velocità e aggiornamenti regolari. In più ha già un antivirus installato e il cloud per l’archiviazione online che ti farà risparmiare spazio sull’hard disk.

Appena ti arriverà a casa è subito proto per essere utilizzato, non necessita di nessuna installazione. Se cerchi un notebook per i tuoi figli che vanno a scuola o per avere sempre con te un portatile che sia leggero, senza svenarti, allora questo Chromebook fa per te. Approfitta dell’offerta di Amazon e acquista Asus Chromebook a soli 129 euro, invece che 289 euro.

