Asus Chromebook Plus, super prezzo su Amazon: lo paghi meno di 350€

L’Asus Chromebook Plus è un notebook che unisce un display straordinario da 14 pollici con un solido chassis e una potente configurazione per offrire un’esperienza di produttività avanzata. Con uno sconto del 22%, è ora disponibile a soli 349,00€.

Il dispositivo è equipaggiato con un convincente display FHD, che è in grado di offrire immagini coinvolgenti per una produttività mirata. Con uno chassis leggero da 1,44 kg e uno spessore di 1,87 cm, è progettato per essere altamente portatile, pronto a seguirti ovunque la giornata ti porti.

Alimentato da un processore Intel Core i3 di 12a generazione e dotato di 8 GB di memoria, l’ASUS Chromebook Plus CX3402 offre prestazioni eccellenti per esperienze reattive con le tue app preferite. Inoltre, con aggiornamenti automatici e protezione antivirus integrata, garantisce sicurezza e aggiornamenti costanti.

Un vantaggio aggiuntivo è la possibilità di ottenere un anno di Google One, che offre 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud per i tuoi file e le tue foto, senza costi aggiuntivi.

Il display Full HD touch offre immagini straordinarie, mantenendo nel contempo un design sottile e leggero. Il processore Intel Core di dodicesima generazione, con 8 GB di memoria e 128 GB di spazio di archiviazione UFS, fornisce la potenza necessaria per una produttività straordinaria.

Con una webcam FHD per videochiamate di alta qualità e strumenti basati sull’intelligenza artificiale per migliorare la chiarezza e l’illuminazione, l’ASUS Chromebook Plus CX3402 è pensato per rispondere alle esigenze moderne di comunicazione. La sua portabilità e flessibilità ne fanno una scelta ideale per privati ​​e professionisti che desiderano massimizzare la produttività ovunque si trovino. Non farti scappare questa offerta e acquistalo oggi a meno di 350€!

