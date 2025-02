Asus Chromebook Plus: notebook leggero e versatile in offerta

Questo formidabile Chromebook della Asus in super offerta su Amazon è un notebook progettato per offrire prestazioni elevate e versatilità, ideale per studenti e professionisti in movimento. Attualmente è disponibile a 349,00€, con uno sconto del 22%: è un’ottima opportunità per chi cerca un dispositivo affidabile a un prezzo competitivo.

Equipaggiato con un processore Intel Core i3-1215U di 12ª generazione, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria UFS, questo Chromebook garantisce fluidità nelle operazioni quotidiane, dal multitasking alla gestione di applicazioni più esigenti. Il display FHD da 14 pollici con trattamento anti-riflesso offre una visione nitida e confortevole, ideale per sessioni prolungate di studio o lavoro.

Il design del CX3402CBA-PQ0070 è elegante e resistente, con un peso di soli 1,44 kg e uno spessore di 1,87 cm, rendendolo facilmente trasportabile. La tastiera offre un’esperienza di digitazione confortevole, anche se non è retroilluminata, mentre il touchpad ampio e preciso facilita la navigazione.

In termini di connettività, il dispositivo dispone di due porte USB-C 3.2 Gen 2, due porte USB Type-A 3.2, un’uscita HDMI e un jack audio, garantendo flessibilità nel collegamento di periferiche e dispositivi esterni. La batteria da 50 Wh assicura un’autonomia di circa 5 ore con utilizzo continuo, supportando anche la ricarica rapida per prolungare le sessioni di lavoro senza interruzioni.

Con ChromeOS come sistema operativo, l’ASUS Chromebook Plus offre un ambiente sicuro e aggiornato, ideale per chi utilizza principalmente applicazioni web e servizi cloud. Inoltre, l’acquisto del dispositivo include un anno di abbonamento a Google One con 100 GB di spazio cloud, aggiungendo valore all’offerta.

In sintesi, l’ASUS Chromebook Plus CX3402CBA-PQ0070 combina prestazioni solide, portabilità e un prezzo competitivo, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un laptop efficiente per le attività quotidiane. Acquistalo subito per averlo con il 22% di sconto!