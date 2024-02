ASUS Chromebook Plus: IMBATTIBILE a questo prezzo (-16%)

Se stai cercando il compagno ideale per la tua produttività in movimento, l’ASUS Chromebook Plus CX3402 è qui per soddisfare tutte le tue esigenze. E se hai già messo gli occhi su di esso, oggi è il momento perfetto per acquistarlo, con uno sconto incredibile del 16% su Amazon. Approfitta di questa promozione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 379,00 euro, anziché 449,00 euro.

ASUS Chromebook Plus: tutti lo vogliono a questo prezzo

Con un display straordinario da 14 pollici e risoluzione FHD, questo Chromebook offre immagini coinvolgenti e dettagliate che renderanno ogni attività un’esperienza piacevole. Che tu stia lavorando su fogli di calcolo complessi o guardando i tuoi film preferiti, il display massimizzato ti stupirà ogni volta.

Ma non è solo la qualità visiva che rende questo Chromebook un must-have. Con uno chassis leggero da soli 1,44 kg e uno spessore di appena 1,87 cm, è incredibilmente portatile, perfetto per accompagnarti ovunque la tua giornata ti porti. Dimentica i pesanti laptop che ti trascini in giro, questo Chromebook si adatta perfettamente al tuo stile di vita in movimento.

E non devi sacrificare le prestazioni per la portabilità. Alimentato da un processore Intel Core i3 di 12a generazione e 8 GB di memoria, questo Chromebook offre prestazioni eccellenti per qualsiasi attività tu voglia affrontare. Sia che tu stia navigando sul web, scrivendo documenti o multitasking con diverse app, questo Chromebook ti sorprenderà con la sua reattività e affidabilità.

Inoltre, non dovrai preoccuparti della sicurezza e degli aggiornamenti. Grazie agli aggiornamenti automatici e alla protezione antivirus integrata, il tuo Chromebook sarà sempre al sicuro e aggiornato, garantendo una tranquillità totale mentre lavori o navighi online.

E come se tutto questo non bastasse, con l’acquisto di questo Chromebook ottieni anche un anno di Google One, che ti offre 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud gratuitamente. Che aspetti? Approfitta di questo super sconto su Amazon e acquista subito l’ASUS Chromebook Plus CX3402 al prezzo speciale di soli 379,00 euro.

