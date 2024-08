ASUS Chromebook Plus da 14" FHD con Intel Core i3 a 100€ in MENO

Se hai deciso di acquistare un portatile che sia performante e abbia anche un ottimo rapporto qualità prezzo allora non perdere questa ottima occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello ASUS Chromebook Plus a soli 349 euro, anziché 449 euro.

Forse potresti non visualizzarlo ma il prezzo originale è quello che vedi sopra, per cui in questo momento siamo di fronte a uno sconto spaventoso che ti permette di risparmiare la bellezza di 100 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 69,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

ASUS Chromebook Plus a un prezzaccio

Non c’è ombra di dubbio, a un prezzo così basso ASUS Chromebook Plus è da prendere all’istante, senza pensarci un secondo di più. Ha un bellissimo display da 14 pollici con risoluzione FHD con design NanoEdge su tre lati per aumentare la visualizzazione e garantire il massimo coinvolgimento.

È dotato del potente processore Intel Core i3 di 12a generazione, con 8 GB di RAM che lo supportano e una memoria UFS da 128 GB. Il sistema operativo Chrome OS è molto intuitivo e veloce. Ha una super batteria che dura a lungo, una webcam integrata, USB-A veloci e USB-C per collegarci eventualmente un secondo monitor.

Fai alla svelta perché si tratta di un’occasione più unica che rara. Quindi prima che scada vai su Amazon e acquista il tuo ASUS Chromebook Plus a soli 349 euro, anziché 449 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.