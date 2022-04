ASUS Chromebook perfetto per lavorare e studiare a prezzo RIDICOLO

Chi l’ha detto che bisogna spendere svariate centinaia di euro per acquistare un laptop secondario quando c’è l’ottimo Chromebook di ASUS in offerta su Amazon a un prezzo quasi regalato? Infatti, con un sconto di 70€ sul prezzo finale, hai l’opportunità di ricevere a casa un dispositivo che ti permette di lavorare/studiare/svagarti senza troppi pensieri.

Dotato di un buon pannello da 11.6 pollici antiriflesso ad alta risoluzione, il Chromebook di ASUS monta l’ultima versione di Chrome OS di Google per darti la possibilità di lavorare senza alcun tipo di compromessi.

Questo Chromebook di ASUS è in offerta su Amazon a un prezzo da non perdere

Utilizza Google Chrome, Gmail, Meet e tutte le altre applicazioni del colosso di Mountain View per lavorare e restare in contatto con i tuoi colleghi, oppure per navigare in rete, chattare sui social o semplicemente guardare film e serie TV sulle maggiori piattaforme disponibili.

Il processore Intel è accompagnato da un hardware estremamente ottimizzato per darti la libertà di utilizzare tutte le applicazioni che vuoi senza troppi pensieri, mentre il sistema operativo Chrome OS viene costantemente aggiornato e ottimizzato per essere sempre più reattivo.

Non lasciarti ingannare dal prezzo economico: il Chromebook è dotato anche di una robusta cerniera che ti permette di piegare il display di 180° per darti la libertà di utilizzare il computer come più ti aggrada – è una manna dal cielo quando si ha la necessità di lavorare a quattro mani con i propri colleghi.

Inoltre, dispone di tutta la connettività di cui hai bisogno per collegare i tuoi device: monta 2 porte USB Type-C, una porta USB Type-A, l’ingresso microSD per trasferire rapidamente le foto salvate dal telefono e l’ingresso jack audio da 3.5 mm per ascoltare la musica.

Non perdere altro tempo e acquista subito il Chromebook di ASUS a un prezzo ridicolo. Per ancora poco tempo hai l’opportunità di ricevere a casa in 1 giorno un device che ti saprà stupire per la qualità costruttiva e l’esperienza di utilizzo, soprattutto se impiegato come dispositivo secondario per studiare, lavorare online oppure per svagarti sui social o per guardare le tue serie TV preferite.