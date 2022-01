ASUS Chromebook Flip CX5 monta un hardware potentissimo

Chi è portato a credere che i Chromebook siano macchine con un hardware di fascia bassa per lo più utili in ambienti scolastici, dovrà ricredersi guardando le specifiche tecniche del nuovo ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5601). Presentato al CES 2022 di Las Vegas, il nuovo Chromebook si posiziona come punto di riferimento della categoria grazie a una componente hardware di tutto rispetto.

ASUS Chromebook Flip CX5 monta un hardware da paura

Il device monta un ampio pannello da 16 pollici a risoluzione Full HD con una robusta cerniera che permette una rotazione completa di 360 gradi. Al suo interno è presente il processore Intel Core i7 di dodicesima generazione con supporto fino a 16 GB di RAM LPDDR4x e con 512 GB di spazio interno in formato SSD PCIe NVMe.

Il resto della scheda tecnica vede la presenza di una tastiera idrorepellente accompagnata da un un generoso trackpad con una diagonale di quasi 6 pollici, quattro speaker Harman Kardon, due porte Thunderbolt 4, una porta HDMI 2.0, Wi-Fi 6, una porta USB Type-C Gen 2, slot per le microSD e jack audio da 3.5 mm. Il tutto è avvolto da un telaio con certificazione MIL-STD 810H che garantisce robustezza e sicurezza di utilizzo anche in condizioni al limite.

ASUS non ha ancora svelato il prezzo di lancio del Chromebook, ma ci aspettiamo sia sopra i 500 euro.