Asus Chromebook Detachable CM3 è appena stato presentato ufficialmente: si tratta di un tablet con Chrome OS e con integrata una penna USI.

Asus Chromebook Detachable CM3: le specifiche

Il colosso taiwanese Asus ha annunciato un nuovo tablet con Chrome OS; arriva sul mercato per sfidare il rivale Lenovo Chromebook Duet, ma sarà una scelta più o meno interessante?

Il Chromebook Detachable CM3 ha un corpo unibody in alluminio con finitura opaca. Ha uno spessore di 7,9 mm e viene fornito con una copertura antimacchia che gli conferisce un aspetto di classe. C'è solo una variante di colore disponibile chiamata Mineral Grey.

Il tablet ASUS Chrome OS ha uno schermo da 10,5 pollici con proporzioni 16:10 e una risoluzione 1920 x 1200. Ci sono cornici spesse attorno allo schermo.

Ad alimentare il Chromebook Detachable CM3 c'è il processore MT8183 di MediaTek che è praticamente l'Helio P60T ma appositamente progettato per i Chromebook entry-level. È un chipset octa-core con quattro core Cortex-A73 e quattro core Cortex-A53 con clock a 2.0GHz. Ha anche una GPU MP3 Arm Mali-G72 con clock a 800 MHz.

Il processore è abbinato a 4 GB di RAM e gli acquirenti potranno scegliere tra una versione da 64 GB o una versione da 128 GB. Proprio come il tablet di Lenovo, anche questo manca di uno slot per schede MicroSD, quindi non è possibile espandere lo spazio di archiviazione.

Ciò che il Duet non ha è un jack audio e uno stilo USI con un vano per riporlo. Una volta inserito nello slot, la penna si carica automaticamente e ASUS afferma che una carica di 15 secondi fornirà 45 minuti di utilizzo.

La USI Pen di Lenovo deve essere acquistata separatamente e costa $ 39, anche se è molto più spessa e sembra una penna normale; utilizza anch'essa una batteria sostituibile.

L'Asus Chromebook Detachable CM3 ha una tastiera che si collega tramite quattro pin pogo nella parte inferiore del tablet. La tastiera ha un design ErgoLift, una corsa dei tasti di 1,5 m e un trackpad. La copertura del supporto, che può anche essere rimossa, può essere regolata fino a 90° in modalità orizzontale. Può anche essere utilizzato per sostenere il tablet in modalità verticale.

C'è una fotocamera da 8 MP sul retro del tablet mentre lo snapper frontale è un sensore da 2 MP. Asus ha inserito nel tablet una batteria da 27 Whr che dovrebbe durare fino a 12 ore con una singola carica. Nella confezione è incluso un caricabatterie da 45 W per la ricarica. Il tablet ha Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2 e una porta USB-C.

L'ASUS Chromebook Detachable CM3 ha un prezzo di 350 dollari per la versione da 64 GB e di 370 dollari per la versione da 128 GB. Entrambi sono attualmente elencati come “in arrivo” sullo store ufficiale del brand. Asus afferma che esiste una prova gratuita di Google One di 1 anno da 100 GB.

