ASUS Chromebook da 14 pollici: minima spesa per un ottimo portatile

Se anche tu sei sempre alla ricerca di promozioni che ti permettano di avere degli ottimi dispositivi senza però svenarti allora sono certo che sarai contento di conoscere questa offerta. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello ASUS Chromebook da 14 pollici a soli 229 euro, invece che 299 euro.

Forse potresti non visualizzarlo ma tieni presente che sul prezzo di listino c’è uno sconto del 23% che dunque ti permette di risparmiare ben 70 euro sul totale. Ma non è finita qui. Infatti se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 45,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

ASUS Chromebook da 14 pollici a prezzo Hot

ASUS Chromebook presenta diverse caratteristiche interessanti. Grazie al suo sistema operativo ChromeOS è molto semplice e intuitivo, ti sembrerà di avere per le mani uno smartphone Android. Ha un display da 14 pollici e una cerniera lay-flat a 180° che ti permette di condividere le immagini con chi ti sta di fronte.

Monte processore MediaTek Kompanio 520 sopportato da 8 GB di RAM che ti permetteranno di usare tutti quei programmi di ufficio come Word ed Excel e di navigare su Internet in modo veloce. Possiede una memoria interna da 128 GB e una batteria bella grande che dura fino a 15 ore. Ha inoltre la scheda grafica Mali-G52 MC2 per immagini dettagliate, la WiFi 6 e una webcam con tecnologia migliorata per videoconferenze perfette.

Non tardare perché chiaramente a questo prezzo lo vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo ASUS Chromebook da 14 pollici a soli 229 euro, invece che 299 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.