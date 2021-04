Sei in cerca di un paio di cuffie da gaming? Le Astro Gaming A40 TR sono in offerta su Amazon a soli 258,70€. Il piccolo ribasso del 7% corrisponde a uno sconto effettivo di 20,30€ che rende l’acquisto più conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Astro Gaming A40 TR: le cuffie con MixAMP incluso

Il design particolare ed elegante attira subito l’attenzione sulle cuffie da gaming firmate Astro. Nella loro colorazione nera con dei dettagli rossi appaiono come un prodotto di alta qualità e da prestazioni professionali.

Dedicate all’utilizzo su piattaforme come Xbox, PC e Mac, queste cuffie offrono un audio ottimizzato per i giochi grazie alla tecnologia Audio V2. È possibile carpire ogni dettaglio in una partita decisiva quando le si indossa per risultare sempre i vincenti e da pro player.

Abbinando le wearable al Mod KIT, inoltre, è possibile creare una cuffia totalmente chiusa e silenziosa e che possa amplificare la resa finale.

Per quel che riguarda la loro realizzazione, questi prodotti sono realizzati in materiali durevoli, resistenti e di alta qualità. Il comfort è assicurato grazie al loro peso inferiore ai 400 grammi che le rende leggere e quasi impercettibili sul capo.

Assieme alle cuffie è compreso il MixAMP Pro TR ossia il dispositivo che permette di personalizzare l’esperienza sonora in base alle proprie esigenze. Il supporto alla tecnologia Dolby Atmos, infine, assicura un’esperienza di alta qualità e che supporta anche l’audio 3D per rimanere sempre al passo.

Puoi acquistare Astro Gaming A40 TR su Amazon a soli 258,70€ nella loro colorazione nera e rossa. Acquista le cuffie oggi e ricevi l’intero bundle a casa entro 48 ore se sei abbonato Prime. Le spedizioni sono gratuite anche in caso di primo ordine. Questo accessorio da gaming, in conclusione, può essere acquistato a rate attraverso il programma CreditLine di Confidis.

