Sei in cerca di un paio di cuffie gaming? Le Astro Gaming A40 sono in offerta a soli 106,01€. Il ribasso del 41% corrisponde a uno sconto effettivo di 72,99€ che rende l'acquisto un affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Astro Gaming A40: le caratteristiche di queste cuffie gaming

Se i videogiochi sono il tuo passatempo preferito, acquistare delle buone cuffie è essenziale. Le Astro Gaming A40 sono perfette, belle da vedere e funzionali per concedere delle prestazioni degne di un Pro Player.

Disponibili nella colorazione bianco e nero, sono leggere, confortevoli e comode anche a seguito di un utilizzo prolungato. L'intera struttura, infatti, è realizzata in materiali di qualità che assicurano una resa professionale. I padiglioni e l'archetto sono poi imbottiti per garantire una resa superiore.

L'audio erogato assume un aspetto professionale grazie agli altoparlanti che riproducono anche il più silenzioso dei rumori. Sentire le mosse degli avversari non sarà più un problema!

Ovviamente sono dotate anche di microfono su braccio intercambiabile. In tal modo ti è permesso comunicare con il tuo team senza preoccuparti della qualità della voce, la quale viene recepita in modo cristallino e chiaro.

Queste cuffie sono compatibili con tutte le piattaforme più ambite. Tra queste ci sono i computer, Xbox, Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5, smartphone e tablet.

Le Astro Gaming A40 sono acquistabili su Amazon a soli 106,01€ nella colorazione nera e bianca. Le spedizioni sono operate in 48 ore per coloro che sono abbonati a Prime. In caso contrario sono comunque gratuite ma operate in tempi standard.

Le cuffie possono essere acquistate anche a rate mediante il programma CreditLine di Confidis, sceglilo come metodo di pagamento per saperne di più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

