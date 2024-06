Astro Bot per PS5: prenotalo SUBITO in sconto su Amazon (-15%)

Astro Bot per PlayStation 5 è il nuovo platform presentato da Sony che punta ad essere non solo un’avventura entusiasmante e coinvolgente per ogni fascia di pubblico, ma che si pregierà di diverse citazioni dell’universo PlayStation. Puoi già prenotarlo su Amazon con un piccolo sconto che ti permette di averlo a 59,99 euro invece di 70,99. La consegna è garantita al Day One del 6 settembre 2024.

Astro Bot per PS5: un platform che promette benissimo

In Astro Bot vivrai un’avventura spaziale che segue le vicende di ASTRO e della nave madre PS5, attaccata da nemici galattici di vecchia data. Con la nave a pezzi e l’equipaggio disperso nello spazio, ASTRO deve entrare in azione per salvare l’equipaggio e riparare la nave madre.

Potrai esplorare oltre 50 pianeti alla ricerca dei membri dell’equipaggio dispersi. La tua missione ti porterà a correre, schivare e combattere attraverso vari ambienti, sfruttando nuovi potenziamenti per superare le sfide. Il controller wireless DualSense della PS5 arricchirà l’esperienza di gioco come visto già nel piccolo titolo pre-installato nella console, permettendoti di sentire e vedere il mondo di gioco prendere vita in modo unico.

Farai squadra con numerosi personaggi iconici del mondo PlayStation, unendo le forze per salvare la galassia. Prenota adesso la tua copia di Astro Bot per PS5 a 59,99 euro invece di 70,99.