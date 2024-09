Astro Bot per PS5 è un successone, prenotalo ORA con uno sconto (-15%)

L’arrivo delle recensioni di Astro Bot per PlayStation 5 ha acceso definitivamente l’attenzione su questa già attesissima esclusiva per la console di ultima generazione di casa Sony. Il lancio è ormai vicinissimo, ma puoi ancora prenotarlo su Amazon con uno sconto del 15%: è tuo infatti a 59,98 euro invece di 70,99.

Astro Bot: il nuovo capolavoro dei platform su PS5

Astro Bot è presumibilmente destinato a diventare uno dei nuovi massimi esponenti del genere platform contemporaneo: sviluppato dal Team Asobi, è un titolo che dà vita a un’avventura coinvolgente e innovativa che sfrutta al massimo le potenzialtà della PlayStation 5.

Il gioco ti chiederà di accompagnare Astro, un simpatico robot, in una missione attraverso diverse galassie per recuperare i pezzi della nave madre PlayStation 5, dispersi da un alieno dispettoso.

Esattamente come il mini-gioco preinstallato su tutte le PS5, il titolo fa ampio uso delle funzioni del controller DualSense: la tecnologia aptica ti farà sentire ogni movimento, salto e interazione in modo immersivo ed in modi mai visti prima. Un gioco apprezzato anche per il suo design dei livelli, curato nei minimi dettagli, con sfide originali e minigiochi che tengono alta l’attenzione per una storia raccontata infine senza l’uso di dialoghi complessi.

Astro Bot è rapidamente diventato un must have di questa fine dell’anno, specie se hai una PlayStation 5. Prenotalo adesso a soli 59,98 euro invece di 70,98.