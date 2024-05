Astria Ascending per PS5: un'avventura IMPERDIBILE (-27%)

Nel mondo avvincente di Astria Ascending per PlayStation 5, un’avventura epica ti attende con uno sconto imperdibile del 27% su Amazon. Immergiti in una trama intricata e emozionale, arricchita da combattimenti a turni e personalizzazioni dettagliate, il tutto presentato in una splendida grafica 4K disegnata a mano.

Non perdere tempo e tuffati questa avventura, al prezzo speciale di soli 29,00 euro, anziché 39,99 euro.

Astria Ascending per PS5: preparati a rimanere incollato allo schermo

Il gioco di Astria Ascending ti introduce a un cast indimenticabile di otto eroi giocabili, ognuno con le proprie caratteristiche uniche e una profonda storia da scoprire. Con ben 20 classi tra cui scegliere e un arsenale di abilità straordinarie, la tua squadra affronterà sfide epiche, sacrificando tutto per il bene del mondo.

Orcanon, il vasto mondo di Astria Ascending, ti attende con le sue cinque città distinte e oltre 20 dungeon da esplorare. Ogni luogo è abitato da creature uniche, mentre più di 50 ore di gioco ti offrono minigiochi avvincenti come shoot ’em up, un gioco di carte fantasy originale e intricati enigmi ambientali.

Il sistema di combattimento a turni di Astria Ascending ti sfida a confrontarti con oltre 200 tipi di mostri, utilizzando strategie profonde e collezionando bestie leggendarie da evocare. Aumenta il tuo potenziale per sbloccare i leggendari Cosmo Break, momenti epici che possono cambiare il corso della battaglia.

Non perdere l’opportunità di aggiudicarti Astria Ascending su PlayStation 5 se sei pronto per un’esperienza di gioco che unisce profondità narrativa, esplorazione entusiasmante e combattimenti strategici. Approfitta subito di questa offerta su Amazon e unisciti alla battaglia per il destino di Orcanon al prezzo ridicolo di soli 29,00 euro, prima che sia troppo tardi. Poi non dire che non ti abbiamo avvisato.