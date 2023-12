Asterigos per PS5: un'epica avventura in MEGA sconto (-33%)

Se sei un appassionato di giochi d’azione avventurosi, oggi è il giorno perfetto per aggiungere Asterigos: Curse of the Stars alla tua collezione, con uno sconto imperdibile del 33% su Amazon per la versione PS5. Questa esperienza di gioco, ambientata nella grandiosa città di Aphes, ispirata allo stile della Grecia classica, offre molto più di una semplice avventura. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo speciale di soli 36,99 euro, anziché 64,99 euro.

Asterigos per PS5: le scorte a disposizione sono ancora limitate

Immergiti nell’atmosfera magica di Aphes, una città ricca di dettagli e ispirata alle antiche civiltà greche. La trama coinvolgente ti porterà a svelare i misteri di una maledizione che opprime la città, conducendoti attraverso intricati passaggi e ambientazioni mozzafiato.

Affronta oltre 60 nemici diversi e sfida 22 boss durante la storia principale e le missioni secondarie. La varietà di avversari e la loro intelligenza artificiale renderanno ogni combattimento un’esperienza unica e coinvolgente.

Asterigos ti permette di personalizzare il tuo stile di combattimento con un sistema di armi unico. Combina e cambia le tue armi sul momento, equipaggiando due tipi diversi contemporaneamente. Questo ti renderà imprevedibile in battaglia, offrendoti la flessibilità necessaria per affrontare ogni situazione.

Le tue scelte hanno un impatto significativo sulla trama. Ogni decisione presa in Asterigos influenzerà e altererà il corso della storia, offrendoti una rigiocabilità senza precedenti e un coinvolgimento emotivo profondo.

Per gli appassionati veri, l’edizione da collezione di Asterigos include il gioco fisico “Asterigos: Curse of the Stars – Deluxe Edition”, un artbook esclusivo di 260 pagine, la colonna sonora completa ufficiale del gioco in 2 CD e una scatola Tuck-in da collezione. Un tesoro per gli amanti dell’arte di gioco e della musica.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di immergerti in questa epica avventura greca. Approfitta dell’offerta del 33% di sconto su Amazon oggi e scopri il mondo di Asterigos: Curse of the Stars. Non aspettare oltre, la tua epica avventura ti sta aspettando al prezzo ridicolo di soli 36,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.