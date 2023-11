Asterigos - Curse of the Stars PS5: OCCASIONE per i Black Friday

Se sei un appassionato di giochi avventurosi e ti affascina l’antica Grecia, non puoi lasciarti sfuggire l’incredibile offerta del Black Friday su Amazon: l’Asterigos: Curse of the Stars Collector’s Edition per PS5 è in super sconto del 14%. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo competitivo di soli 55,61 euro.

Asterigos – Curse of the Stars PS5: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente

Immergiti nella grandiosa città di Aphes, un mondo ispirato allo stile della Grecia classica, e preparati a svelare la verità sulla maledizione che la opprime. Con oltre 60 nemici diversi e 22 boss tra la storia principale e le missioni secondarie, Asterigos ti offre un’esperienza di gioco avvincente e mozzafiato.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di Asterigos è la possibilità di combattere in modo strategico. Puoi affrontare gli avversari con oltre 60 diverse combinazioni di armi, equipaggiando due tipi diversi alla volta e cambiandoli in tempo reale. Sii imprevedibile in battaglia e trova la combinazione perfetta per sconfiggere i tuoi nemici.

Ma non è solo la frenetica azione di combattimento che rende Asterigos unico. Ogni tua decisione influenzerà il destino di Aphes, alterando il corso della storia. Sarai il salvatore o il distruttore? Sta a te decidere il destino di questa città affascinante e oppressa dalla maledizione.

L’edizione da collezione di Asterigos è un vero gioiello per i fan. Oltre al gioco fisico “Asterigos: Curse of the Stars – Deluxe Edition”, riceverai uno straordinario artbook esclusivo di 260 pagine, che ti immergerà ulteriormente nell’affascinante mondo di Aphes. La colonna sonora completa ufficiale del gioco in 2 CD ti accompagnerà lungo l’epica avventura, e il tutto sarà custodito in una scatola Tuck-in da collezione.

Approfitta di questa incredibile offerta del Black Friday su Amazon e preparati per un’esperienza di gioco epica con Asterigos: Curse of the Stars Collector’s Edition per PS5. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 55,61 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.