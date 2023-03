ASSURDO, ma vero: 195€ per questa spettacolare TV FHD da 40" (solo Amazon)

Una delle migliori occasioni Amazon del momento è senz’altro questa ottima TV con pannello a 40″ FHD. Puoi portarla a casa a 195€ circa appena con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Dovrai completare l’ordine al volo per approfittarne però perché si tratta di un’occasione a tempo limitato.

Una televisione di qualità, con uno schermo sufficientemente ampio da stare ben in qualsiasi contesto: dal salotto alla camera da letto. L’immagine FHD è migliorata grazie alla riduzione dinamica del rumore. Insieme al supporto al Dolby Audio, potrai ottenere un’esperienza di ascolto e visione spettacolare.

Ovviamente, il dispositivo è pienamente compatibile con il nuovo digitale terrestre DVB T2 e non solo. Infatti, integra anche un lettore di file multimediali, accessibile tramite porta USB. Non c’è una cuore smart, ma è meglio così: con un investimento ridicolo (Fire TV Stick Lite è in sconto a 29,99€ appena adesso) potrai affiancare al pannello il sistema che preferisci e cambiarlo con uno più moderno, quando sarà vecchio.

Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare e porta adesso a casa questa spettacolare TV FHD da 40″ a prezzo da mercatino. Completa l’ordine al volo per averla a 195€ circa appena da Amazon, se non è già finita. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, si tratta di un’occasione a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.