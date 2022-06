ASSURDA soundbar 100W con subwoofer esterno: effetto cinema con 79€

Questa soundbar da 100W è un portento, un prodotto pazzesco con subwoofer esterno. Insieme alle 4 casse integrate, l’effetto cinema è assicurato. Decidi tu se optare per una connessione a cavo oppure in wireless, sfruttando il Bluetooth.

Approfittando degli sconti Amazon del momento, puoi fare un vero e proprio affare: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Soundbar da 100W in gran sconto su Amazon

Un prodotto molto bello sotto il punto di vista estetico, pronto a diventare un ottimo elemento d’arredo da posizionare subito sotto la TV. Opta per il tipo di connessione: cavo ottico, AUX oppure Bluetooth e sei pronto. Addirittura, c’è un ingresso USB e uno per microSD: puoi collegare direttamente delle memorie esterne con a bordo la musica da riprodurre.

Ai 100W di potenza totale si aggiungono i 20W del subwoofer, pronto a regalarti dettagli impressionanti in ascolto musicale, mentre guardi un film e non solo. Puoi scegliere fra 5 modalità diverse di equalizzazione. Gestisci ogni parametro tramite il telecomando e il pratico display integrato sull’unità principale.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare con questa eccezionale soundbar, adesso in gran sconto su Amazon a 79,99€ appena. Un prodotto spettacolare, potente e di design ora a prezzo bassissimo. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.