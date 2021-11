Assassin's Creed Valhalla per Xbox al minimo storico scontato di 50 euro

Oggi ti riportiamo una vera bomba sull’ultimo capitolo di una delle saghe più amate e longeve di sempre. Stiamo parlando di Assassin’s Creed Valhalla, uno titolo che raccoglie tutto il lavoro fatto negli anni, e lo migliora con una quantità di contenuti e possibilità mai viste prima. In occasione del Black Friday, Amazon propone la versione Xbox al prezzo più basso mai registrato: solo 23,39 euro.

Assassin's Creed Valhalla: caratteristiche

Assassin’s Creed Valhalla narra le storie di Eivor, un guerriero vichingo giunto sulle coste inglesi. Eivor potrà essere impersonato sia nella sua variante maschile che femminile, dando la possibilità al giocatore di scegliere quale preferire o lasciando scegliere al gioco che li alternerà automaticamente. Nell’ultima opera di Ubisoft la componente RPG acquisisce un ruolo fondamentale, costruendo un sistema di sviluppo del personaggio davvero profondo. Non solo dovrai migliorare il tuo equipaggiamento, ma scegliere anche lo stile di combattimento da adottare e le abilità da imparare. Numerose quindi le novità che racchiude il nuovo Assassin’s Creed, in un mondo completamente aperto ricco di zone da esplorare e tesori da raccogliere.

Una delle novità più interessanti sono senza dubbio le battaglie corali, in cui dovrai assediare gli avamposti inglesi per appropriarti delle loro risorse. Queste ti consentiranno di accrescere il tuo accampamento, altra novità che accompagna questo nuovo capitolo. Come sempre, il gioco è ambientato in un mondo virtuale che gode di una realizzazione incredibile. I paesaggi e le strutture sono stati ricostruiti con una cura maniacale, per uno spettacolo visivo incomparabile come da tradizione per la saga.

Grazie ad uno sconto del 67%, la versione Xbox di Assassin’s Creed Valhalla può essere tua a soli 23,39 euro su Amazon per un risparmio di quasi 50 euro sul prezzo di listino. Inoltre, ti ricordiamo che la medesima versione, nel caso di Xbox, è compatibile sia con la precedente che con l’ultima generazione di console. Quindi se lo acquisti per la tua Xbox One, potrai rigiocarlo con le massime prestazioni possibili in qualsiasi momento deciderai di fare l’upgrade a Xbox Series XS.