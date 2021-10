Assassin's Creed Valhalla: continua l'offerta su PS5 (-18%)

Assassin's Creed Valhalla è un gioco che vale la pena avere nella tua libreria. Se gli altri titoli della serie ti hanno impressionato e divertito, con questo non potrai che scoprirti ancora più emozionato. In promozione su Amazon, lo trovi in versione fisica per la tua PlayStation 5 a soli 35,98€, un prezzo da urlo.

Con le spedizioni rapide e veloci lo ricevi in pochissimo tempo, ma se sei interessato ti consiglio non tergiversare visto che sono disponibili pochissimi pezzi.

Diventa un vichingo e vivi l'esperienza norrena: Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Valhalla non può non emozionarti. Con la sua mappa vastissima e le sue ambientazioni curate nei minimi dettagli, questo gioco è una scoperta continua. Se punti a platinarlo è persino un passatempo preferito dal momento che è pieno zeppo di missioni secondarie che ti permettono di esplorare ogni singolo punto dell'Open World.

Rispetto agli altri titoli, in questo vengono narrate le gesta dei vichinghi quindi l'ambientazione norrena fa il suo. In particolar modo la trama ti fa sapere che:

“È il Nono secolo d. C. Le guerre e le carestie che assediano la Norvegia spingono Eivor, un guerriero vichingo, a guidare il suo clan di norreni attraverso il gelido Mare del Nord per raggiungere le prosperose terre dei frammentati regni d'Inghilterra. La loro missione è trovare un nuovo luogo da chiamare casa, qualsiasi sia il prezzo da pagare. “

Prima di procedere all'acquisto ti invito a far attenzione a un singolo dettaglio: si tratta della versione fisica del gioco, quindi assicurati di avere la Standard Edition di PlayStation 5 a casa.

Detto questo, cos'altro stai aspettando? Acquista subito la tua copia su Amazon a soli 35,98€. Il tempo stringe così come il numero di copie disponibili.